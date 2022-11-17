Вингер «Атлетико» довызван в сборную Аргентину на ЧМ-2022

Он заменит нападающего «Фиорентины», который выбыл из-за травмы

Анхель Корреа / Фото - mundoalbiceleste.com

Сборная Аргентины в своемсообщила о замене в составе команды на ЧМ-2022 в Катаре.Нападающий командыполучил мышечную травму и будет исключен из списка. Вместо него тренерский штаб во главе свызвал в команду вингера мадридского «Атлетико»Напомним, на ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.