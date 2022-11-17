Скалони может изменить состав сборной Аргентины на ЧМ-2022
Вингер «Атлетико» довызван в сборную Аргентину на ЧМ-2022
Он заменит нападающего «Фиорентины», который выбыл из-за травмы
17 ноября 21:52
Анхель Корреа / Фото - mundoalbiceleste.comСборная Аргентины в своем Twitter сообщила о замене в составе команды на ЧМ-2022 в Катаре.
Нападающий команды Николас Гонсалес получил мышечную травму и будет исключен из списка. Вместо него тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони вызвал в команду вингера мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа.
Напомним, на ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2022.
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