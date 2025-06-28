Павел Василенко

Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили не планирует возвращаться в Украину.

В прошлом сезоне грузинский футболист выступал в испанской Гранаде на правах аренды, но больше не планирует играть в Сегунде. В настоящее время игрок находится в поисках нового клуба.

24-летний вингер имеет предложение от болгарского ЦСКА София и в то же время ждет интереса со стороны команд Ла Лиги, сообщает Sportal.bg.

По правилам ФИФА Цитаишвили не обязан возвращаться в Киев, поскольку его контракт действовал на момент начала полномасштабной войны в Украине.