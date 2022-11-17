Вингер «Динамо» огорчил недружественную для Украины страну

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Родригеш забил в товарищеском матче
Жерсон Родригеш / Фото - FLF
В товарищеским матче сборная Люксембурга на своем поле сыграла вничью с Венгрией.
Довольно быстро хозяева получили отличный шанс забить. Им успешно воспользовался Жерсон Родригеш, реализовав пенальти.
Венгры в ответ забили дважды. Правда, гол Курчи все же установил ничейный результат.
Напомним, Родригеш все еще принадлежит «Динамо».
Товарищеский матч
Люксембург – Венгрия 2:2
Голы: Родригеш, 7 (пен.), Курчи, 78 – Ат. Салай, 25, Немет, 67
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