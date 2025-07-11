Испанский вингер ПСЖ Марко Асенсио оказался в сфере интересов турецкого Фенербахче. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стамбульский клуб близок к завершению сделки по переходу 29-летнего футболиста. Асенсио уже согласился на условия контракта, и теперь остается дождаться окончательного одобрения от руководства парижского клуба.

В прошлом сезоне Асенсио провел 37 матчей на клубной арене, забив 10 мячей и сделав 7 результативных передач. Вторую часть сезона он провел в аренде в составе Астон Виллы.

Марко ранее забивал в финале Лиги чемпионов 2017 года, когда Реал Мадрид встречался с Ювентусом.

Ранее стало известно, сколько заработал ПСЖ после победы в полуфинале КЧС против Реала.