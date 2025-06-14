Павел Василенко

Реал Мадрид продолжает переговоры с Винисиусом Жуниором о продлении его контракта, который действует до 2027 года.

Клуб предлагает бразильцу продление до 2030 года и повышение зарплаты. Однако, по данным Sport.es, окончательное соглашение пока не достигнуто, хотя предыдущие сообщения предполагали, что контракт готов к подписанию.

Реал предложил Винисиусу пятилетний контракт на сумму 100 миллионов евро, что означало бы годовую зарплату в размере 20 миллионов евро. Однако бразильский вингер требует, чтобы его зарплата соответствовала или превышала зарплату лучших игроков в команде.

В настоящее время он зарабатывает 15 миллионов евро в год, столько же, сколько Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Однако общий пакет Мбаппе выше благодаря подписному бонусу, который увеличивает его доход до более чем 20 миллионов евро.

Винисиуса также хотят приобрести клубы из Саудовской Аравии, которые предлагают значительно большие суммы. Игрок использует это как аргумент в переговорах с Реалом. Однако, по имеющейся информации, клуб не планирует увеличивать свое предложение еще больше летом, но обе стороны все еще надеются достичь соглашения.