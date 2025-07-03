Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор приостановил переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Действующий договор с бразильцем рассчитан до июня 2027 года, однако на данном этапе игрок не спешит подписывать новое соглашение, об этом сообщил FootballTransfers.

Сам Винисиус решил отработать два года в составе мадридцев, а после этого уже определиться со своей дальнейшей карьерой.

В Реале пока что отложили попытки договориться о новом контракте, но сохраняют надежду, что футболист пересмотрит свою позицию и согласится остаться в команде еще на пять или шесть лет.

В настоящее время Винисиус выступает на клубном чемпионате мира, где уже провел четыре встречи, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Следующий матч Реал проведет 5 июля в четвертьфинале турнира против дортмундской Боруссии.