Вивчаренко: «Мы хорошо играли и заслужили выйти на чемпионат Европы»

Константин Вивчаренко / Фото - УАФ

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко поделился мыслями о выходе на Евро-2023 и рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира-2022.

– Да, мы очень хорошо играли, и, думаю, заслужили выйти на чемпионат Европы. Конечно, в финальной части хочется пройти как можно дальше.

- Смотришь ли чемпионат мира и какую команду поддерживаешь?

- Да, слежу за чемпионатом и болею за сборную Аргентины. Надеюсь, она и станет победителем.