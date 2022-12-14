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Вивчаренко: «Мы хорошо играли и заслужили выйти на чемпионат Европы»
Защитник молодежной сборной Украины подытожил год для команды Ротаня
14 декабря 12:39
Константин Вивчаренко / Фото - УАФ
Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко поделился мыслями о выходе на Евро-2023 и рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира-2022.
- Положительный итог этого года – выход молодежной сборной Украины на Евро-2023. Вы достойно и уверенно прошли отбор, уступив только мощной команде Франции. Какие цели ставите перед собой в финальной части?
– Да, мы очень хорошо играли, и, думаю, заслужили выйти на чемпионат Европы. Конечно, в финальной части хочется пройти как можно дальше.
- Смотришь ли чемпионат мира и какую команду поддерживаешь?
- Да, слежу за чемпионатом и болею за сборную Аргентины. Надеюсь, она и станет победителем.
Ранее полузащитник сборной Украины U-21 Георгий Судаков сообщил, что вингер Михаил Мудрик очень хочет помочь команде на Евро-2023.
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