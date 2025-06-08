Сергей Стаднюк

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко поделился эмоциями от победы в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2025 против сверстников из Испании (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Мы хорошо подготовились к этому поединку, тренеры немного погоняли нас. Зато мы продемонстрировали хорошую игру, хорошее взаимопонимание на поле. Надеюсь, что перенесем все это на Евро. Считаю, что мы готовы к этому турниру.

На Евро-2025 в Словакии «сине-желтые» попали в группу D. Соперниками украинцев станут сборные Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Две лучшие команды выходят в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

👥 Заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025

🧤 Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

🛡 Защитники: Арсен Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Коваливка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).

🧠 Полузащитники: Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск).

🎯 Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Ранее молодежная сборная Украины разгромила испанский клуб.