Визначился бронзовый призёр Второй лиги
Команда получила право побороться за повышение в классе
1 день назад
Фото: ФК Чернигов
Стрийская Скала 1911 принимала на своем стадионе ФК Чернигов в ответном матче финального этапа Второй лиги. Поединок закончился победой гостей со счетом 1:0.
Учитывая, что в первой встрече черниговцы также обыграли соперника (3:2), именно они выиграли бронзовые награды. ФК Чернигов также получил право сыграть с Металлургом Запорожье в стыках за право играть в Первой лиге следующего сезона.
Вторая лига, плей-офф за третье место
Ответный матч
Скала 1911 – ФК Чернигов – 0:1
Гол: Новиков, 9.
Первый матч – 2:3