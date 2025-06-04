Визначился бронзовый призёр Второй лиги

Команда получила право побороться за повышение в классе

1 день назад

Фото: ФК Чернігів
Фото: ФК Чернигов
Павел Василенко

Павел Василенко

Стрийская Скала 1911 принимала на своем стадионе ФК Чернигов в ответном матче финального этапа Второй лиги. Поединок закончился победой гостей со счетом 1:0.

Учитывая, что в первой встрече черниговцы также обыграли соперника (3:2), именно они выиграли бронзовые награды. ФК Чернигов также получил право сыграть с Металлургом Запорожье в стыках за право играть в Первой лиге следующего сезона.

Вторая лига, плей-офф за третье место

Ответный матч

Скала 1911 – ФК Чернигов – 0:1

Гол: Новиков, 9.

Первый матч – 2:3

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