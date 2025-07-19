Владелец клуба УПЛ не хочет видеть в команде экс-футболиста Байера
Заря не рассматривает кандидатуру Юрченко
40 минут назад
Полузащитник Металлиста 1925 Владлен Юрченко, которого по слухам активно сватали в Зарю, далек от возвращения в луганскую команду, сообщает Inside UPL.
Президент Зари Евгений Геллер не видит целесообразности в приглашении Юрченко, поскольку на его позиции остается широкий выбор игроков.
Лидер луганчан Петар Мичин никуда не уходит, а Динамо вместо Александра Яцика отправило набираться опыта в Зарю молодого Романа Саленко.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник был инициатором возвращения Юрченко, с которым работал во всех украинских командах на протяжении карьеры.