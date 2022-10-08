Владелец хоккейного «Вегаса» близок к покупке «Борнмута» у россиянина

Сумма сделки составит 120 миллионов евро

Фото: Sky Sports

У английского «Борнмута» смениться владелец.

Новым владельцем команды станет американский миллиардер Уильям Фоли. Он заплатит за клуб 120 миллионов евро, сообщает talksport.

Сообщается, что он подписал все необходимые документы для покупки у российско-британского бизнесмена Максима Демина.

«Борнмут» будет второй спортивной командой у 77-летнего бизнесмена. Фоли также является владельцем хоккейного «Вегаса», который уже несколько сезонов выступает в НХЛ.

Что касается нынешнего владельца, то Демин стал акционером «Борнмута» в 2011 году, а спустя два года завладел 100% акций клуба.

Клуб с нынешнего сезона играет в АПЛ. Команда уже успела сменить тренера.