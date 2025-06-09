Во время финала Лиги наций погиб болельщик

Во время финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Испании произошел трагический инцидент — один из болельщиков погиб после падения со второго яруса стадиона.

Фанат упал с высоты восьми метров в зону пресс-ложи, сообщает информационное агентство AFP. Трагедия произошла в дополнительное время игры. Несмотря на быстрое реагирование медиков, спасти пострадавшего не удалось. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня на стадионе Арена Мюнхен в Германии состоялся финал Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025. Основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в серии послематчевых пенальти победу одержала сборная Португалии — 5:3.