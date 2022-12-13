Главный тренер сборной Марокко: «Перед ЧМ-2022 наши шансы на титул оценивал в одну сотую процента. Сейчас уже 12%»
Воронин дал прогноз на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия
Экс-форвард сборной Украины считает, что Месси и компания выиграют титул
13 декабря 13:13
Андрей Воронин / Фото: Динамомания
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.
- Андрей, который думаете будет счет в первой полуфинальной паре Аргентина - Хорватия?
- Ставлю на победу Аргентины 2:0.
- Кто выиграет Мундиаль?
- Аргентина. Я болею за Аргентину. Желаю победы Месси.
Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.