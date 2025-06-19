Полтавская Ворскла определилась с новым наставником, который будет руководить командой в следующем сезоне в Первой лиге. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Клуб близок к завершению переговоров с сербским специалистом Желько Любеновичем — опытным тренером, хорошо знакомым с украинским футболом.

Любенович, когда был игроком, защищал цвета Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб луганчан, а затем с 2023 по 2024 год работал главным тренером Миная в Первой лиге.

Сначала Ворскла планировала назначить на должность главного тренера Дмитрия Чирикала, но стороны не смогли прийти к согласию по условиям контракта.

Напомним, что в сезоне-2024/25, который завершился, полтавская команда проиграла Кудривке в переходных матчах и утратила место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который до того времени занимал должность главного тренера.