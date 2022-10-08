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«Ворскла» переиграла «Черноморец» на последних минутах

Дебютный мяч забил Сефери
Футбол Украинская Премьер-лига
08 октября 15:06
«Ворскла» переиграла «Черноморец» на последних минутах
Фото: УПЛ

В 6-м туре УПЛ «Ворскла» на последних минутах одолела «Черноморец».

В начале первого тайма команды обменялись забитыми мячами, а на 88 минуте Сефери забил дебютный мяч за «Ворсклу» и принес своей команде 3 очка.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» имеет 7 очков и идет на 9-м месте, «Черноморец» остался последним.

УПЛ, 6-й тур

«Ворскла» – «Черноморец» 2:1

Голы: Чеснаков, 49, Сефери, 88 – Бобко, 53

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Кравец, Бацула, Юрченко.

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Козык, Бобко, Брагару, Политило, Юсов.

 

Петр Приходько
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