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«Ворскла» переиграла «Колос» и завоевала Кубок Украины

Полтавчанки стали обладательницами трофея среди женщин сезона-21/22
Футбол Кубок Украины по футболу
01:13
«Ворскла» переиграла «Колос» и завоевала Кубок Украины
Фото - УАФ

В финале Кубка Украины среди женщин сезона-21/22 «Ворскла» переиграла «Колос».

Уже на старте встречи полтавчанки обозначили свое преимущество. На второй минуте счет открыла Калинина.

Еще до середины первого тайма разрыв удвоила Котик. Далее лидер чемпионата страны уверенно довел матч до своей победы. Из шансов «Колоса» можно выделить пенальти во втором тайме, но с ударом Амбруш справилась Самсон.

«Ворскла» стала обладателем Кубка Украины прошедшего сезона.

Кубок Украины (женщины), финал

«Ворскла» – «Колос» 2:0

Голы: Калинина, 2, Котик, 18

«Ворскла»: Самсон, Корсун (Андрущак, 46), Котяш, Котик, Подольськая, Петрик, Осипян, Андрухив, Калинина, Радионова, Кравчук.

«Колос»: Санина, Воронина, Давиденко, Купьяк, Иванишин, Амбруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородина, Сербук.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Колос Кубок Украины по футболу (женщины) женский футбол

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