Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал, кто покинет команду после понижения в Первую лигу.

Задача - нужно сделать продажи на 2 млн долларов. У Павла Исенко заканчивается контракт, мы много вложили в его развитие. Трансферная компенсация за него будет около полумиллиона. Будем рассчитывать на такую сумму. 500-600 тысяч за него должны получить.

Далее Павлюк. Есть договоренность с владельцем Металлиста 1925. Мы вышли на 600 тысяч по нему, у него контракт до 2027 года, но в Первой лиге мы не можем тратить огромные деньги на зарплаты. Будет бонусная система.

За Хрипчука трансферная компенсация составит где-то до 300 тысяч. Далее Кане - это футболист, который может быть на уровне Шахтера и Динамо. Где-то ориентировочно полмиллиона там… Это позволит нам закрыть все хвосты и планировать наши выступления в Первой лиге, - рассказал Лысак ПРОФУТБОЛ Digital.