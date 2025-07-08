Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго рассказал о сотрудничестве с региональными клубами. Слова бизнесмена передает пресс-служба полтавчан.

Мы с партнерами много лет поддерживали футбольные клубы Кременчуга и Горишних Плавней, а также любительские команды области. В последнее время и Кремень, и Горняк-Спорт переживают переходный период. Горняк-Спорт продолжит играть во Второй лиге чемпионата Украины ПФЛ, что является важным шагом оптимизации работы и дальнейшего развития.

Горняк-Спорт станет площадкой для развития молодых футболистов Полтавщины, с перспективой перехода в Ворсклу. Немало игроков из Горишних Плавней уже выступают в высшем дивизионе, и команда заслуживает согласованной между всеми сторонами поддержки. На базе Горняка-Спорт тренируются более 300 детей, включая внутренне перемещенных лиц. Запускается новая модель сотрудничества с региональными школами, что позволит лучшим игрокам представлять Полтавщину в Украине и за ее пределами.