Сергей Стаднюк

Бывший полузащитник Динамо, Миная, Черноморца, Металлиста и ЛНЗ Владислав Наумец объяснил причину выбора казахстанского Ордабасы для продолжения карьеры.

На мой взгляд, «Ордабасы» – амбициозная команда, которая всегда ставит перед собой большие цели. Буквально два года назад они стали чемпионами Казахстана. Сейчас эта команда сыграет в квалификации Лиги конференций, а я еще не играл в еврокубках – очень хочется проявить себя на этом уровне. Да, то, что писали в СМИ – правда. Представители «Буковины» связывались с моим агентом... они разговаривали, но до конкретики дело не дошло. Официального предложения так и не было, – сообщил Наумец в интервью Sport.ua. Владислав Наумец

Наумец является воспитанником киевского Динамо. Однако футболист выступал за «бело-синих» максимум на уровне U-19. В 2018 году в качестве свободного агента перебрался на Кипр в клуб Янина, которому отдал три года.

Также за Ордабасы выступает другой украинец Юрий Вакулко. Однако этот клуб известен скандальными товарищескими матчами с российскими командами. Тогда за команду выступали Артем Беседин, Евгений Макаренко и Игорь Пластун.