Сергей Стаднюк

Нападающий Назарий Русин покинул Хайдук. Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Украинец выступал за команду из Сплита на правах арендного соглашения. Контракт был установлен до 30 июня, и клубы решили его не продлевать.

Соответственно, нападающий вернется в Сандерленд, если ему не найдут новый клуб. В прошлом сезоне Чемпионшипа «черные коты» завоевали право выступать в английской Премьер-лиге.

Русин присоединился к Хайдуку 25 января 2025 года, проведя за это время 17 матчей и отдав одну результативную передачу. Команда из Сплита до последнего тура боролась за чемпионство в Хорватии. Однако финишировала ниже Риеки и Динамо Загреб, уступив два очка.

Русин является воспитанником Львова и киевского Динамо. На правах аренды выступал за Зарю, Легию, Днепр-1, Черноморец. Впоследствии полноценно перебрался к луганчанам. Оттуда за 2,5 млн евро уже перешел в Сандерленд, где так и не пробился в основной состав.