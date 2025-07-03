Воспитанник Шахтера высказался о переходе к новичку УПЛ
Нападающий снова будет играть в элитном дивизионе Украины
около 1 часа назад
Нападающий Андрей Борячук прокомментировал свой переход в Эпицентр. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Толчком, который побудил меня к подписанию контракта с «Эпицентром», был наш разговор с главным тренером Сергеем Нагорняком. Мы хорошо поговорили с ним. У меня есть амбиции играть и проявлять себя. Кроме того, команда демонстрирует, можно так сказать, играющий футбол. Поэтому это для меня и есть самое главное.
Очень позитивные эмоции. Команда в этом помогает, все как одна семья. И тренерский штаб так же помогает с адаптацией. Поэтому у меня нет проблем. Потихоньку вливаюсь, ребята немного где-то подшучивают. Но всё в принципе проходит супер.
Думаю, что и у меня, и у клуба задачи совпадают. Лично перед собой ставлю цель забить как можно больше голов и помочь команде занять то место, которое мы перед собой ставим на этот сезон.
Это новый вызов, новые испытания, новая семья, новый коллектив. Поэтому для меня это только радость.
Борячук является воспитанником Шахтера. В 2023 году на постоянной основе перешел в Металлист 1925, где играл до конца сезона-2024/2025.
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