Нападающий Андрей Борячук прокомментировал свой переход в Эпицентр. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Толчком, который побудил меня к подписанию контракта с «Эпицентром», был наш разговор с главным тренером Сергеем Нагорняком. Мы хорошо поговорили с ним. У меня есть амбиции играть и проявлять себя. Кроме того, команда демонстрирует, можно так сказать, играющий футбол. Поэтому это для меня и есть самое главное.

Очень позитивные эмоции. Команда в этом помогает, все как одна семья. И тренерский штаб так же помогает с адаптацией. Поэтому у меня нет проблем. Потихоньку вливаюсь, ребята немного где-то подшучивают. Но всё в принципе проходит супер.

Думаю, что и у меня, и у клуба задачи совпадают. Лично перед собой ставлю цель забить как можно больше голов и помочь команде занять то место, которое мы перед собой ставим на этот сезон.

Это новый вызов, новые испытания, новая семья, новый коллектив. Поэтому для меня это только радость.