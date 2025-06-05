Вот как будут выглядеть бутсы, в которых Месси выступит на Клубном чемпионате мира

Павел Василенко

Adidas представил эксклюзивную модель футбольных бутс для Лионеля Месси под названием F50 Prestig10. Их дизайн вдохновлен прошлым, но привносит абсолютно новый вид к легендарным F50 Tunit с 2007 по 2009 год, которые аргентинец носил в первые дни своей карьеры как амбассадор бренда.

Новая модель имеет ряд отсылок к оригиналу, включая черную графическую деталь, которая проходит по верху Fibretouch белого и серебристого цветов и переходит в смелые три красные полосы, дополненные надписями «Messi» и «F50» по бокам. Известный логотип Месси находится на пятке.

Бутсы имеют ряд деталей, специально подобранных под его потребности, включая язычок в стиле буррито, что обеспечивает комфорт и сжатие для лучшего сцепления. Подошва Sprintframe 360 ​​обеспечивает устойчивость во всех направлениях, с мерцающим переходом от красных и розовых тонов, переливающихся до серебристого.

Месси впервые наденет эти бутсы в рамках предстоящего Клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.