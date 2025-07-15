Стамбульский Бешикташ официально подтвердил подписание атакующего полузащитника Оркуна Кёкчу, который ранее защищал цвета Бенфики.

По информации пресс-службы турецкого клуба, хавбек присоединился к команде на правах аренды сроком на один сезон с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Указанная сумма будет выплачиваться частями до 2030 года. Эта сделка стала самой дорогой как в истории Бешикташа, так и во всей турецкой Суперлиге. Сам футболист будет зарабатывать по 5 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что два года назад Бенфика заплатила почти 30 миллионов евро Фейеноорду за трансфер турецкого полузащитника. За лиссабонский клуб Кёкчу сыграл 98 матчей, забил 19 голов и отметился 22 результативными передачами. Однако его уход не обошелся без конфликта, так как во время Клубного чемпионата мира он бурно отреагировал на замену, устроив истерику прямо на поле после решения тренера Бруно Лаже заменить его.

Что касается Шахтера, то команда Арды Турана 17 июля проведет матч-ответ первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского Ильвеса. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. В первой игре, состоявшейся 10 июля, донецкий клуб разгромил соперника со счетом 6:0. В случае выхода в следующий раунд, горняки встретятся с тем же Бешикташем.