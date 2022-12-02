Возвращают бразильский вектор? «Шахтер» готов заплатить за вингера «Палмейраса» 4 миллиона евро

«Горняки» хотят усилить линию атаки

Кевин / Фото: Палмейрас

Донецкий «Шахтер» близок к приобретению вингера «Палмейраса» Кевина, сообщает бразильский журналист Андре Эрнан в своем Twitter.

По его информации, «Шахтер» предложил за 19-летнего бразильца 4 миллиона евро.

Кевин играет за молодежную команду «Палмейрас», у него лишь 2 матча на взрослом уровне. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Кевин может сыграть на двух флангах атаки.

Ранее ветеран и лидер «Шахтер» заявил, что готовится к пенсии.