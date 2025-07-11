В первом квалификационном раунде Лиги Европы донецкий Шахтер не оставил шансов финскому Ильвесу Тампере, одержав убедительную победу со счетом 6:0.

Ответный матч между этими командами пройдет 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть во втором раунде с турецким Бешикташем. Вратарь стамбульского клуба Мерт Гюнок выразил уверенность, что его команда способна остановить коллектив Арды Турана и выбить их из турнира.

«Из-за квалификации нам приходится начинать сезон раньше, к тому же мы должны сыграть против сильной команды – это Шахтер. Арда Туран показал себя сильным тренером в прошлом сезоне в чемпионате Турции. Очевидно, он хочет нас победить.

Как вы знаете, финал Лиги Европы текущего сезона пройдет в Стамбуле на нашем родном стадионе. Мы хотели бы пробиться туда и сыграть в матче за трофей. Однако нужно идти шаг за шагом. Сначала мы выбьем Шахтер и будем ждать следующего соперника», – уверен в своих силах Гюнок для BegikadTV.