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Вратарь сборной Аргентины – о полузащитнике Франции, который не забил пенальти в финале: «Я знал, что мальчик занервничает и облажается»
Мартинес жестко высказался о Тчуамени
23 декабря 14:20
Эмилиано Мартинес / Фото: ВВС
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о незабитом пенальти хавбеком сборной Франции Орельеном Тчуамени в послематчевой серии в финале ЧМ-2022. Его цитирует Marca.
Я знал, что мальчик занервничает. Я пытался переиграть его ментально, и он пробил мимо. Он облажался
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года, а Мартинес был признан лучшим голкипером ЧМ-2022.