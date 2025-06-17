Голкипер Динамо и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет высказался по поводу массированного ракетно-дронового обстрела Киева и других городов Украины со стороны РФ в ночь на 17 июня.

Когда проснулся, увидел этот ужас. Я считаю, что в XXI веке такое не должно происходить.

Трудно [сосредоточиться на Евро с такими новостями], но мы должны переключаться от всего этого. Футбол — это то, на что мы можем переключиться, на 90 минут отключиться от всех этих новостей, давать наслаждаться нашим болельщикам, нашим военным, потому что они присылают очень много сообщений, подбадривают нас, когда мы проигрываем, поздравляют нас с победой.

Можно сказать, что мы ради них и играем. Я считаю, что мы должны выйти с максимальным боевым духом на поле и сделать все, чтобы удовлетворить наших болельщиков и наших военных.