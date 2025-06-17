Вратарь сборной Украины: «Это ужас, в XXI веке такое не должно происходить»
Участник Евро-2025 отреагировал на ужасный обстрел Киева армией РФ
около 1 часа назад
Голкипер Динамо и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет высказался по поводу массированного ракетно-дронового обстрела Киева и других городов Украины со стороны РФ в ночь на 17 июня.
Когда проснулся, увидел этот ужас. Я считаю, что в XXI веке такое не должно происходить.
Трудно [сосредоточиться на Евро с такими новостями], но мы должны переключаться от всего этого. Футбол — это то, на что мы можем переключиться, на 90 минут отключиться от всех этих новостей, давать наслаждаться нашим болельщикам, нашим военным, потому что они присылают очень много сообщений, подбадривают нас, когда мы проигрываем, поздравляют нас с победой.
Можно сказать, что мы ради них и играем. Я считаю, что мы должны выйти с максимальным боевым духом на поле и сделать все, чтобы удовлетворить наших болельщиков и наших военных.
В ночь на 17 июня только против Киева и его окрестностей российской армией было использовано 175 дронов и от 14 крылатых ракет. В результате террористического акта по меньшей мере погибло 15 человек, более 100 – пострадали. 18 июня станет днем траура.
Ранее на атаку россиян отреагировал президент Динамо Игорь Суркис.
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