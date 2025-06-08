Вратарь сборной Украины – о сенсации с Испанией: «Это лишь часть подготовки к Евро»
Ермаков отреагировал на неожиданную победу «сине-желтых»
около 7 часов назад
Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков прокомментировал победу в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2025 против сверстников из Испании (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Тренер в раздевалке сказал, что гордится нами и уважает нас не только за победу, но и за качество игры. Мы понимаем, что эта победа — только часть подготовки к Евро. Нужно четко представлять, каким будет наш следующий шаг.
На Евро-2025 в Словакии «сине-желтые» попали в группу D. Соперниками украинцев станут сборные Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Две лучшие команды выходят в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.
👥 Заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025
🧤 Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
🛡 Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Коваливка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).
🧠 Полузащитники: Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск).
🎯 Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).
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