Михаил Цирюк

Прошло уже 19 лет, однако это достижение все еще остается наибольшим в истории украинского футбола. Именно в этот день сборная Украины одержала историческую победу над Швейцарией и вышла в четвертьфинал на своем дебютном и все еще последнем чемпионате мира. И пока следующий выход на мундиаль остается лишь недостижимой мечтой, предлагаем вспомнить, как это было в далеком 2006-м.

Фортуна улыбалась с самого начала

Каждая великая победа начинается задолго до самой победы. Украинский четвертьфинал ЧМ‑2006 — это финальное звено в цепи событий, которая началась 5 декабря 2003 года. Именно в тот день во Франкфурте прошло жеребьевка европейской квалификации к чемпионату мира.

На тот момент сборная Украины была крепким середняком без громких достижений. Андрей Шевченко еще не имел Золотого мяча, а сама команда оказалась в четвертой корзине из семи. Ей могли достаться гранды — Франция, Нидерланды или сильная Румыния. Но жребий оказался благосклонен: в группу вошли Турция, Дания, Греция, Албания, Грузия и Казахстан.

В декабре 2003-го главным фаворитом считалась Турция — бронзовый призер ЧМ-2002. Дания переживала смену поколений, а Грецию почти не воспринимали всерьез — хотя уже через полгода она шокировала мир, выиграв Евро-2004. Однако Украина под руководством Олега Блохина уверенно прошла отбор без особых проблем и первой среди европейских команд (после хозяев-немцев) гарантировала себе участие на ЧМ в сентябре 2005 года. Единственное поражение сине-желтые потерпели уже после досрочного выхода — от Турции, которая заняла второе место в группе.

Шевченко забил шесть мячей в отборе, а Андрей Гусин и Руслан Ротань добавили по три. Турки, хотя и считались фаворитами, проиграли стыковые матчи Швейцарии, пропустив решающий гол на 84-й минуте. А греки, действующие чемпионы Европы, заняли лишь четвертое место.

Удачная жеребьевка — залог успеха

В финальной части нашей команде также повезло с жребием. Украина не входила в элитную корзину, поэтому могла попасть на мощных соперников из Южной Америки или Африки. Но в итоге команда Блохина получила Испанию, Тунис и Саудовскую Аравию. Для сравнения, Сербия попала в группу смерти с Аргентиной, Нидерландами и Кот-д’Ивуаром.

В составе украинцев на турнир отправились лучшие: Шевченко, Ребров, Тимощук, Воронин. И одновременно — перспективные молодые таланты: 19-летний Дмитрий Чигринский и 21-летний Артем Милевский.

Первый матч против Испании завершился разгромным поражением — 0:4. Но уже через несколько дней Украина разгромила Саудовскую Аравию 4:0 — голы забили Шевченко, Ребров, Русол и Калиниченко. В решающем матче против Туниса хватало ничьей, но команда одержала победу благодаря голу Шевченко с пенальти.

Исторический плей-офф и подвиг Шовковского

Соперником в 1/8 финала стала Швейцария — не слишком звездная на тот момент команда. Игра вышла осторожной, без голов, и дошла до серии пенальти. А после 120 откровенного антифутбола с обеих сторон героем стал наш вратарь Александр Шовковский, который отбил два удара и стал первым в истории вратарем, сумевшим не пропустить в послематчевой серии на чемпионате мира.

В следующем матче против Италии сине-желтые снова не выдержали — поражение было таким же безапелляционным, как и в матче с Испанией, правда на этот раз пропустили на один мяч меньше (0:3). Однако путь, который наша команда прошла на том мундиале, навсегда останется в памяти украинских болельщиков. Жаль только, что подобные истории со сборной Украины случаются крайне редко.

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