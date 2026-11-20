Сергей Разумовский

Сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций на третьем месте, а Украинская ассоциация футбола получит от УЕФА 1,5 миллиона евро за участие команды в Дивизионе В. Об этом сообщает VoetbalNieuws.

Это фиксированная выплата, предусмотренная для каждой ассоциации, чья сборная выступает во втором по силе дивизионе турнира. Ее размер не зависит от количества набранных очков или результатов отдельных матчей.

Украина начинала выступления в группе B2 в статусе фаворита, однако во время турнира потерпела три поражения подряд и досрочно утратила шансы на повышение в Дивизион А. Такой результат вызвал критику среди болельщиков, часть которых считала выступление команды провальным.

Помимо выплаты за участие, УЕФА предусмотрел дополнительное вознаграждение для победителей групп. В Дивизионе В она также составляет 1,5 миллиона евро.

В группе Украины первое место заняла Северная Ирландия, поэтому именно ее ассоциация получит дополнительную выплату. Украинская команда финишировала третьей и сохранила место в Дивизионе В.