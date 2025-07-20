Яремчук забил в первом же товарищеском матче Олимпиакоса после отпуска
Роман отличился в воротах Бреды
около 3 часов назад
Роман Яремчук / Фото - Instagra
Форвард сборной Украины Роман Яремчук начал подготовку к новому сезону в составе Олимпиакоса.
Чемпион Греции провел контрольный поединок в Нидерландах против НАК Бреда (3:2). Яремчук своим голом на шестой минуте открыл счет в матче.
Яремчук провел в дебютном сезоне за Олимпиакос 33 матча: 10 голов, 4 результативные передачи.
Стоит добавить, что Роман завоевал с командой два трофея - стал чемпионом Греции и обладателем национального Кубка.