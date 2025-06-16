Сергей Стаднюк

Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) оценил следующего соперника команды – Нидерланды. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

У нас хорошее настроение, эта победа очень важна для нас, так что движемся дальше. Для меня самое главное, что мы выиграли и взяли три очка, но чтобы выйти в плей-офф, нам нужно хорошо сыграть в последнем матче. Мы смотрели оба матча сборной Нидерландов на этом турнире и знаем, насколько это сильный соперник. Но мы будем стараться показать свою лучшую игру. Егор Ярмолюк

В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.

Ранее был определен лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.

Также Ярмолюк высказался о гордости играть за свою страну.