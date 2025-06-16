Сергей Стаднюк

Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк поделился эмоциями в связи с победой в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Слова представителя АПЛ передает пресс-служба УЕФА.

Мы рады этой победе. Я очень горжусь тем, что играю за свою страну. Это большая победа для нас. Мы готовы к следующему матчу и надеюсь, что сможем выиграть. Эта победа добавила нам уверенности. Однако теперь нужно готовиться к следующей игре и победить в ней также. Егор Ярмолюк

В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно проиграла Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.

Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.

Также главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса подвел итоги матча с Финляндией.