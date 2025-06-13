Ярмолюк объяснил, почему Брентфорд не отпускал его в молодежку на Евро-2025
Пришлось вмешаться УАФ
около 2 часов назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Полузащитник Брентфорда и молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал, что из-за проблем со здоровьем его участие на Евро-2025 было под вопросом. Его слова приводит Суспільне.
Как я себя чувствую после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Брентфорд не хотел отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо. Будет ли у меня время на отдых после Евро перед следующим сезоном? Я сейчас об этом не думаю. Сейчас все амбиции и внимание на Евро, - рассказал Ярмолюк.
Ранее Ярмолюк подписал новый контракт с Брентфордом.
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