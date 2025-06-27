Ирландец Кит Эндрюс станет новым главным тренером Брентфорда, начиная с будущего сезона, об этом сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Ранее он работал в штабе Томаса Франка, где с июля 2024 года отвечал за работу над стандартами.

Стоит также отметить, что недавно Брентфорд продлил контракт с украинским полузащитником Егором Ярмолюком.

В прошлой кампании 2024/25 хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, из них 31 – в рамках Премьер-лиги.

По итогам чемпионата команда заняла 10-е место в таблице, заработав 56 очков за 38 туров.