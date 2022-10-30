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«Интер» разгромил «Сампдорию» и поднялся в зону еврокубков

Команда Индзаги пока на 5 месте
Футбол Серия А (Италия)
30 октября 08:30
«Интер» разгромил «Сампдорию» и поднялся в зону еврокубков
Фото: Twitter Интера

В 12 туре чемпионата Италии «Интер» разгромил «Сампдорию».

После этой победы команда Симоне Индзаги поднялась на 5 место, набрав 22 очка, но «Интер» могут потеснить сразу несколько команд, у которых есть матчи в запасе.

Серия А, 12 тур

«Интер» – «Сампдория» 3:0

Голы: Де Врей, 20, Барелла, 44, Корреа, 73

«Интер»: Онана, Думфрис (Белланова, 79), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 69), Димарко, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 83), Барелла, Джеко (Корреа, 68), Мартинес (Лукаку, 68).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Амионе, Лерис, Джуричич (Ринкон, 78), Вильяр (Верре, 52), Йепес (Роналду Виейра, 46), Габбьядини (Монтеваго, 78), Капуто (Пуссетто, 66).

Петр Приходько
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Интер Сампдория

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