Йовичевич официально покинул Лудогорец

Хорватский тренер Игор Йовичевич завершил свою работу в Лудогорце. О уходе наставника сообщил сам болгарский клуб из Разграда. Вместе с главным тренером команду покинули его украинские помощники Юрий Беньо и Андрей Ханас.

В заявлении клуба говорится, что решение о завершении сотрудничества было достигнуто по обоюдному согласию сторон.

«Контракт с хорватским специалистом расторгнут по личным причинам, которые руководство Клуба приняло как фундаментальные.

Клуб выражает благодарность Йовичевичу и его команде за плодотворное сотрудничество и вклад в победу в золотом дубле сезона 2024/25, а также Суперкубке страны», – написано в сообщении Лудогорца.

Сам Йовичевич также прокомментировал свой период в Лудогорце, подводя итоги работы в болгарском клубе.

«Моё пребывание в Лудогорце было невероятным путешествием: сезон, полный успехов, среди которых три трофея и место в истории клуба. Хочу выразить искреннюю благодарность тренерскому штабу, медицинскому коллективу, всему персоналу клуба и особенно игрокам за преданность делу, запал и трудолюбие на протяжении этого незабываемого года. Особая благодарность владельцам и всей организации Лудогорца за доверие и поддержку. Желаю клубу намного больше успехов в следующем сезоне и в будущем», – рассказал Игор Йовичевич.

Напомним, специалист возглавил Лудогорец в сентябре 2024 года и успел завоевать с командой чемпионский титул, а также Кубок и Суперкубок Болгарии.

В украинском футболе Йовичевич хорошо известен по работе с Карпатами (2014–2015), Днепром-1 (2020–2022) и донецким Шахтером (2022–2023), с которым в 2023 году стал чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что Полесье ведет переговоры с Йовичевичем.