Довбик – лучший игрок ноября-декабря в УПЛ
Йовичевич включил в тройку лучших игроков УПЛ экс-подопечного в «Днепре-1»
Два остальных представителя топ-3 – футболисты «Шахтера»
Игор Йовичевич / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич назвал свою тройку лучших игроков украинской Премьер-лиги.
На первое и третье место специалист поставил футболистов «Шахтера» – Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Вторым в его списке стал экс-подопечный в «Днепре-1» Артем Довбык.
Ровно такими же оказались результаты опроса всей команды. Мудрик набрал 47 баллов, Довбык – 20, Судаков – 6.
Ранее Йовичевич назвал цену на бывшего подопечного.
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