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Юный дебютант «Динамо»: «Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс»

Царенко выходил на замену в матчах с «Бенфикой»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 12:29
Юный дебютант «Динамо»: «Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс»
Антон Царенко / Фото: ФК Динамо

18-летний полузащитник Динамо Антон Царенко рассказал о своем дебюте за первую команду. Его цитирует пресс-служба киевлян.

Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс. После матча было двоякое чувство: с одной стороны – дебют, а с другой – поражение команды.

За период, проведенный в первой команде, я понял, насколько важна скорость мышления и принятия решения в современном футболе


Царенко дебютировал за Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Бенфики (0:2), выйдя на замену.

Напомним, Динамо вылетело из еврокубков и идет на 3 месте в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Антон Царенко

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