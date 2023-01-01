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Юный дебютант «Динамо»: «Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс»
Царенко выходил на замену в матчах с «Бенфикой»
01 января 12:29
Антон Царенко / Фото: ФК Динамо
18-летний полузащитник Динамо Антон Царенко рассказал о своем дебюте за первую команду. Его цитирует пресс-служба киевлян.
Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс. После матча было двоякое чувство: с одной стороны – дебют, а с другой – поражение команды.
За период, проведенный в первой команде, я понял, насколько важна скорость мышления и принятия решения в современном футболе
Царенко дебютировал за Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Бенфики (0:2), выйдя на замену.
Напомним, Динамо вылетело из еврокубков и идет на 3 месте в турнирной таблице УПЛ.
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