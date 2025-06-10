Юношеская сборная Украины U-20 провела контрольный матч с командой США.

Сине-желтые готовятся к чемпионату мира

около 3 часов назад

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Павел Василенко

Павел Василенко

Сегодня юношеская сборная Украины U-20 в Испании провела товарищеский матч против команды США U-19. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет в матче усилиями Рамика Гаджиева, но после перерыва пропустили в ответ.

Напомним, в рамках подготовки к юношескому чемпионату мира-2025 сборная Украины U-20 в Испании ранее сыграла против Мурсии U-21 (2:0) и США U-19.

ЧМ-2025 (U-20) пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. В форуме примут участие 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее – по привычной схеме.

Сине-желтые попали в группу B: Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Контрольный матч

Украина U-20 – США U-19 – 1:1

Голы: Гаджиев, 41 – Васкес, 70.

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