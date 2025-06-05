Юрич может возглавить Аталанту

На протяжении последних десяти лет у бергамаской Аталанты не возникало проблем с выбором наставника — Джан Пьеро Гасперини стабильно управлял первой командой и считался символом клуба.

Однако после завершения текущего сезона опытный специалист покинул пост и вскоре, как ожидается, присоединится к Роме. Тем временем, в Аталанте активно ищут нового главного тренера.

СМИ называли множество кандидатов, но наиболее вероятным вариантом считается подписание соглашения с хорватским тренером Иваном Юричем.

В этом сезоне он успел поработать с Ромой и Саутгемптоном, однако особых достижений с этими командами не достиг. В настоящее время клуб ведет переговоры с Юричем о контракте, рассчитанном до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.