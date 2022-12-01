За внесение залога за Павелко и Записоцкого проголосовали… Павелко и Записоцкий

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Залог за президента УАФ Андрея Павелко и генсека организации Юрия Записоцкого в уголовном производстве внесла компания «УАФ Маркетинг». Соответствующее решение вынести могли исключительно фигуранты дела и финансовый директор компании Евгения Сагайдак. Об этом в личном Telegram-канале сообщил журналист Константин Андриюк.

Итак, есть компания – «УАФ Маркетинг». 100% уставного капитала этой компании принадлежит… Общественному Союзу УАФ. Исполнительный директор "УАФ Маркетинг" - Роман Волынец НЕ МОЖЕТ принимать сам эти решения. Это запрещено уставом УАФ. Но это может сделать так называемый Президиум УАФ. Она успешно и предоставила деньги для залога!

Но внимание на состав этого Президиума:

- глава УАФ – Павелко

- генсек УАФ – Записоцкий

– фин. директор УАФ – Сагайдак

Все трое под следствием, всем троим вынесено подозрение. Как могли люди под подозрением голосовать за вывод средств для их же денежного залога и освобождение их из-под стражи? ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ: всем трем судья ЗАПРЕТИЛА общаться между собой! Как они голосовали? Это похоже – криминальный конфликт интересов! Что скажет на это прокуратура?