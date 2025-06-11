Забарный впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой

В поединке против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield-2025 Илья Забарный впервые вышел на поле в статусе капитана национальной сборной Украины. Для 21-летнего защитника это исторический момент в карьере, а матч стал очередным этапом подготовки команды к отборочным играм чемпионата мира-2026.

Защитник сборной Украины Илья Забарный стабильно выступал на клубном и международном уровнях в течение сезона 2024/25. Его игровое время свидетельствует об важной роли как в Борнмуте, так и в национальной команде.

В составе английского клуба Илья провел 36 матчей в Премьер-лиге, где также отметился 1 голом. Кроме того, он сыграл 3 матча в Кубке Англии. С

Забарный имеет в своем активе 49 матчей за национальную команду. В этих встречах он трижды забивал. Его 45-й матч за сборную состоялся в товарищеском поединке против Канады (4:2), а 46-й — против Новой Зеландии.