Сергей Стаднюк

ФК Александрия подписал контракт с португальским полузащитником Жоау Паулу душ Сантуш Перейрой, известным как Жота. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с опцией продления на один год. 22-летний Жота является воспитанником Витории Гимарайнш, играл во всех юношеских командах клуба (от U‑15 до U‑23) и в основе. Последним клубом футболиста был Санжуаненсе, за который он выступал с лета 2024 года.

За клубную карьеру провел 65 матчей. В них вингер сумел оформить 14 голов и пять результативных передач.

Также Жота выступал и за юношескую сборную Португалии. Сыграл три матча команду U‑18 без единого результативного действия.

Ранее Александрия объявила о прощании с двумя футболистами сразу.