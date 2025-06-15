Заря будет готовиться к новому сезону под руководством нового тренера
Бартулович сообщил игрокам
37 минут назад
Младен Бартулович / Фото - ФК Заря
Главный тренер Зари Младен Бартулович сообщил своим подопечным, что продолжит работу в другой команде, сообщает Sport.ua.
Хорватский наставник в командном чате попрощался с Зарей. На летние сборы команду повезет один из ассистентов главного тренера Владимир Микитин.
По информации источника, 17 июня Бартулович вернется в Украину, чтобы подписать контракт с новичком УПЛ Металлистом 1925.
Действующий контракт Младена с Зарей истекает 30 июня. Команда из Луганска определяется с кандидатурой нового наставника.
Ранее мы сообщали, что в услугах Бартуловича была заинтересована Александрия.
Заря под руководством Бартуловича финишировала на седьмой позиции в УПЛ.