Заря определилась с планами на летние сборы

20 июня Заря начнет подготовку к новому сезону УПЛ, сообщает Sport.ua.

Младен Бартулович продолжает исполнять обязанности главного тренера Зари. После двух дней медосмотра команда отправится на сборы в Словению.

Сам Бартулович сейчас находится в Хорватии на фоне слухов о возможной смене тренера в Заре.

Заря в кампании 2024/25 заняла седьмое место в УПЛ, набрав 40 очков после 30 туров.

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