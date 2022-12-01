«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»

Матч растянулся на три с половиной часа

Фото: ФК Зоря

В перенесенном матче седьмого тура УПЛ «Заря» и «Колос» не определили победителя.



Игра, которая началась еще в 13:00, растянулась более чем на три с половиной часа. Сначала игра была прервана из-за воздушной тревоги, а по возвращении команд на поле на стадионе исчез свет. Наконец коллективам удалось завершить игру с равным счетом на табло – на точные удары Булецы и Кирюханцева голами ответили Болбат и Чоботенко.

На зимний перерыв «Заря» идет четвертой, отдав третью позицию «Динамо».

УПЛ. 7-й тур

«Заря» – «Колос» 2:2 (1:1)

Голы: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 11, Чоботенко, 52

«Заря»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Бутко, Бражко, Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишнев, Русин (Антюх, 46).

«Колос»: Волынец, Золотов, Новак, Чоботенко, Черноморец, Богданов (Задоя, 90+1), Милько, Ореховский (Мякушко, 75), Ильин (Исаенко, 75), Безбородко (Лысенко, 52), Болбат.

Предупреждения: Лунев, Ореховский, Богданов, Милько, Лысенко