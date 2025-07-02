Луганская Зоря провела очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Словении. Соперником украинского клуба стала венгерская Кишварда. Встреча завершилась победой представителя чемпионата Венгрии со счетом 2:0. В прошлом сезоне Кишварда выиграла второй дивизион страны и вышла в высший дивизион.

Первый тайм прошел без забитых мячей, однако уже на 47-й минуте Кристиан Надь открыл счет после добивания с близкого расстояния. В концовке матча Мате Дюрко удвоил преимущество венгерского клуба, забив ударом головой из пределов вратарской площадки Зари на 86-й минуте.

Заря (Луганск, Украина) – Кишварда (Кишварда, Венгрия) 0:2 (0:0)

Голы: К. Надь 47, Дюрко 86

Заря: Турбаевский (Косовский, 60), Башич, Янич, Жуниньо, Малыш (Тронтель, 60), Дришлюк (Головкин, 60), Попара (Кремчанин, 75), Кораблин (Мичин, 60), Слесарь (Маткевич, 60), Белоцерковец (Вакула, 60), Горбач (Будковский, 60).

Запасные: Сапутин, Эскинья, Вантух.