«Заря» забила 4 мяча в течение 15 минут и разгромила «Александрию»

Команда из Луганска занимает третье место в УПЛ

Фото: УПЛ

«Заря» разгромила «Александрию» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги.

В первом тайме команды мячей не забивали. Во втором «Заря» провела ударную 15-минутку, в ходе которой отличилась целых четыре раза. «Александрия» на это сумела ответить только голом престижа в исполнении Рыбалки.

В турнирной таблице «Заря» занимает третье место, опережая на три очка «Динамо», однако киевляне свой матч 14-го тура сыграют 21 ноября. «Александрия» с 23 баллами находится на пятой позиции.

УПЛ. 14-й тур

«Заря» – «Александрия» 4:1 (0:0)

Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 — Рыбалка, 78

Предупреждения: Владимир Бражко (22), Игорь Кирюханцев (50), Арсений Батагов (59), Максим Дячук (90).