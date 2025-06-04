Защитник Франции: «В силе Испании имели возможность убедиться на Евро-2024»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Испании. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Тренер верит в меня, и я чувствую, что я являюсь полноправным членом команды. Думаю, у меня есть все необходимые лидерские качества. Это подтверждает и тот факт, что тренер доверяет мне общение с прессой от имени команды.

Сборная Испании сильна как командной игрой, так и своими личностями. Мы же должны играть как одно целое, не допускать слабости в обороне. У нас также есть очень сильные игроки в атаке. Заставим испанцев побегать.

Мы хорошо знаем о силе испанцев, внимательно следим за ними многие годы. В этом имели возможность убедиться на личном опыте и в полуфинале прошлого Евро. Но приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

Не каждый день играешь в полуфинале. У нас есть футболисты, которые в этом сезоне не выиграли ни одного трофея. Мы хотим взять этот кубок. Для меня он не станет первым в сезоне, но точно будет очень приятным.

Ямаль - футбольный гений. Всё, что мы видим в его исполнении – это феноменально. Способ остановить его один на один? У нас нет таких инструментов, но мы будем стараться сделать это коллективными действиями. Вся дело в командной игре.

Для меня Майкл Олисе не стал открытием. Некоторые открыли его для себя только на Олимпиаде, но я играл с ним в Премьер-лиге и хорошо его знаю. Он забивает классные мячи, и я очень рад за него. Он очень много дает сборной Франции. Он важен для нас.

Мбаппе получил Золотую бутсу, играя в Испании с новыми партнерами по команде. Вокруг него постоянный шум, но это не помешало ему провести отличный сезон.

У нас таких пятеро очень довольных и двое, кто не такой радостный. После финала Лиги чемпионов сложно сразу перейти на другой турнир. Это психологически сложно, но сейчас все настраиваются на следующий матч. Надеюсь, они все сыграют не хуже, чем в финале Лиги чемпионов. У нас на один день больше для подготовки, чем у испанцев. Будем стараться максимально подготовиться к завтрашней игре.